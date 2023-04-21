Курс доллара снова вырос. Наличные курсы валют
21.04.2023, 11:02
Фото: Unsplash
В пятницу, 21 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 16 коп. и составляет 37,69 грн. Курс продаж поднялся также на 16 коп. до 38,32 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,95 грн, максимальный – 38,9 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 20 коп. и составляет 40,93 грн. Средний курс продаж повысился на 19 коп. до 41,94 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,05 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 42,8 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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