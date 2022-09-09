Курс доллара упал, а курс евро вырос. Курсы валют по банкам

В пятницу, 9 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9 коп. и составляет 40,21 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. и составил 41,1 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 39,94 грн. Средний курс продаж увеличился на 16 коп. и составляет 41,21 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 42 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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