Курс доллара упал на 10 коп.: какой курс иностранных валют 27 сентября

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Сколько стоит доллар

В пятницу, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8 коп. и составляет 40,98 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. до 41,48 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,38 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составляет 45,7 грн, курс продажи уменьшился на 12 коп. до 46,42 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,75 грн, максимальный – 46,1 грн. Для продажи минимальный курс – 46,23 грн, а максимальный – 46,75 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого упал на 3 коп. и составил 10,33 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 10,92 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,7 грн, максимальный – 10,67 грн. Для продажи минимальный курс – 10,8 грн, а максимальный – 11,1 грн.

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