Курс долара впав на 10 коп.: який курс іноземних валют 27 вересня

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Скільки коштує долар сьогодні

У п’ятницю, 27 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 8 коп. і складає 40,98 грн. Курс продажу опустився на 10 коп. до 41,48 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,38 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 5 коп. і становить 45,7 грн, курс продажу зменшився на 12 коп. до 46,42 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,75 грн, максимальний – 46,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,23 грн, а максимальний – 46,75 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого впав на 3 коп. і склав 10,33 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 10,92 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,7 грн, максимальний – 10,67 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,8 грн, а максимальний – 11,1 грн.

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