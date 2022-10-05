Курс доллара в банках продолжает снижаться

В среду, 5 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 29 коп. и составляет 40,2 грн. Курс продаж снизился на 16 коп. и достиг 41,21 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 39,06 грн. Средний курс продаж поднялся на 14 коп. и достигает 40,46 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,2 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41 грн.

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Анна Ішутіна

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