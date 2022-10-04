Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на $530 млн – Минфин

Украина получит от Всемирного банка $529,9 млн в рамках третьего дополнительного финансирования для поддержки государственных расходов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В Минфине отметили, что соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

Украина получит кредитные средства от Всемирного банка на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании. Срок погашения кредита – 19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.

В министерстве указали, что средства от Всемирного банка будут направлены в госбюджет Украины на возмещение выплат по оплате труда сотрудников бюджетной сферы и обеспечение социальных выплат.

В частности, это касается пенсионных выплат и программ государственной социальной помощи, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Украина рассчитывала на большой пакет помощи от Всемирного банка в ноябре.

Всемирный банк принял участие в подготовке первой оценки потребностей Украины на восстановление. Сумма составляет $349 млрд.

1 октября Всемирный банк объявил о выделении дополнительных $530 млн Украине для решения немедленных потребностей, возникших из-за войны.

Минфин рассчитывает получить $38 млрд международной помощи в 2023 году, потому что иначе в бюджете Украины образуется большая дыра, которую придется закрывать эмиссией.

Наталія Фреїк

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