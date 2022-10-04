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Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на $530 млн – Минфин

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 18:45
Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на $530 млн – Минфин - Фото
Фото: пресс-служба Минфина

Украина получит от Всемирного банка $529,9 млн в рамках третьего дополнительного финансирования для поддержки государственных расходов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В Минфине отметили, что соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

Украина получит кредитные средства от Всемирного банка на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании. Срок погашения кредита – 19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.

В министерстве указали, что средства от Всемирного банка будут направлены в госбюджет Украины на возмещение выплат по оплате труда сотрудников бюджетной сферы и обеспечение социальных выплат. 

В частности, это касается пенсионных выплат и программ государственной социальной помощи, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Наталія Фреїк
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