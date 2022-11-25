Курс доллара в банках снизился. Наличные курсы валют
25.11.2022, 11:06
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 25 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, опустился на 2 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продажи упал на 4 коп. и составил 40,48 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и достиг 40,36 грн. Средний курс продаж поднялся на 6 коп. и составляет 41,51 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,82 грн. Для продажи минимальный курс 40,8 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Украина получит грант $4,5 млрд от Всемирного банка
- Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах с карт других банков
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии