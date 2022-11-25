Курс доллара в банках снизился. Наличные курсы валют

В пятницу, 25 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, опустился на 2 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продажи упал на 4 коп. и составил 40,48 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и достиг 40,36 грн. Средний курс продаж поднялся на 6 коп. и составляет 41,51 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,82 грн. Для продажи минимальный курс 40,8 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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