Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах с карточек других банков

Государственный Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных в своих банкоматах с карточек всех банков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"Ощад всегда рядом с украинцами и делает все, чтобы клиенты нашего и других банков имели возможность получить необходимые банковские услуги. Поэтому для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате Ощада без комиссии. И не важно – с карты Ощада или же с любой другой карты", — говорится в сообщении.

Адреса банкоматов Ощадбанка в Украине — тут.

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Роман Бриль

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