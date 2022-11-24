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Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах с карточек других банков

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 14:15
Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах с карточек других банков - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственный Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных в своих банкоматах с карточек всех банков. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

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"Ощад всегда рядом с украинцами и делает все, чтобы клиенты нашего и других банков имели возможность получить необходимые банковские услуги. Поэтому для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате Ощада без комиссии. И не важно – с карты Ощада или же с любой другой карты", — говорится в сообщении. 

Адреса банкоматов Ощадбанка в Украине — тут

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Роман Бриль
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Ощадбанк банкоматы снятие наличных комиссия банка
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