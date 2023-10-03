Курс доллара вырос, а курс евро упал. Наличные курсы

Во вторник, 3 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился и составляет 37,38. Курс продаж вырос на 11 коп. до 38,19 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,71 грн. Для продажи минимальный курс – 37,74 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 17 коп. и составил 39,61 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. до 40,72 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,95 грн, максимальный – 42 грн.

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