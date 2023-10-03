Курс долара виріс, а курс євро впав. Готівкові курси

У вівторок, 3 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, не змінився і складає 37,38. Курс продажу виріс на 11 коп. до 38,19 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 37,71 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,74 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 17 коп. і склав 39,61 грн. Курс продажу опустився на 7 коп. до 40,72 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,95 грн, максимальний – 42 грн.

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