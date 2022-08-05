Курс доллара вырос на 46 копеек. Наличные курсы валют
В пятницу, 5 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 46 коп. и составляет 38,59 грн. Курс продажи увеличился на 47 коп. и составляет 39,66 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 39,1 грн. Для продажи минимальный курс – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 50 коп. и составляет 38,88 грн. Средний курс продажи поднялся на 43 коп. и составляет 40,12 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 39,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,3 грн, максимальный – 40,78 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь .
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