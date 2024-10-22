Курс доллара вырос на 6 копеек: Какие наличные курсы в банках сегодня

Наличные курсы доллара и евро в банках Украины

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Сколько стоит доллар

Во вторник, 22 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. Курс покупки составляет 41,11 грн, курс продажи – 41,59 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 44,57 грн. Курс продажи не изменился – 45,31 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,75 грн, максимальный – 45,1 грн. Для продажи минимальный курс – 45,19 грн, а максимальный – 45,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 3 коп. и составил 10,07 грн. Курс продажи опустился на 2 коп. до 10,63 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,29 грн. Для продажи минимальный курс – 10,4 грн, а максимальный – 11 грн.

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