Курс долара зріс на 6 копійок: Які готівкові курси у банках сьогодні

Готівкові курси долара та євро в українських банках

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Скільки коштує долар

У вівторок, 22 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 6 коп. Курс купівлі становить 41,11 грн, курс продажу – 41,59 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,5 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро у банках

Середній курс купівлі євро знизився на 1 коп. і становить 44,57 грн. Курс продажу не змінився – 45,31 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,75 грн, максимальний – 45,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,19 грн, а максимальний – 45,5 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого впав на 3 коп. і становить 10,07 грн. Курс продажу зменшився на 2 коп. до 10,63 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,29 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,4 грн, а максимальний – 11 грн.

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