Курс евро снова растет. Курс валют НБУ
18.01.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 января курс гривни по отношению к евро упал еще на 13 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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