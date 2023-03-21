Курс евро в банках растет

Во вторник, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1 коп. и составляет 38,26 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 38,91 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс 38,55 грн, максимальный – 39,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составил 40,36 грн. Средний курс продаж поднялся на 7 коп. до 41,29 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 41,03 грн. Для продажи минимальный курс – 40,9 грн, максимальный – 41,7 грн.

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Анна Ішутіна

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