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НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

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21.03.2023, 09:36
НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк применил штраф 51 000 грн к коллекторской компании к ООО "Укрборг" за нарушение требований к этическому поведению, сообщает пресс-служба НБУ.

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг выявил нарушение требований законодательства коллекторами по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

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Речь идет о нарушении требований относительно нравственного поведения, установленных Законом Украины "О потребительском кредитовании" на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, при осуществлении взаимодействия по урегулированию просроченной задолженности с потребителем, который относится к защищенной категории.

Напомним, что к категории защищенных лиц относятся:

- военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;

- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после их увольнения с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

- члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

- лица, находящиеся в плену или с которыми потеряна связь, пропавшими без вести.

Читайте также: НБУ ввел дополнительные запреты для коллекторов. Урегулировал вопросы поручителей

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Наталія Софієнко
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