НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

Национальный банк применил штраф 51 000 грн к коллекторской компании к ООО "Укрборг" за нарушение требований к этическому поведению, сообщает пресс-служба НБУ.

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг выявил нарушение требований законодательства коллекторами по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

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Речь идет о нарушении требований относительно нравственного поведения, установленных Законом Украины "О потребительском кредитовании" на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, при осуществлении взаимодействия по урегулированию просроченной задолженности с потребителем, который относится к защищенной категории.

Напомним, что к категории защищенных лиц относятся:

- военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;

- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после их увольнения с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

- члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

- лица, находящиеся в плену или с которыми потеряна связь, пропавшими без вести.

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19 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. 12 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский, а 14 июля закон вступил в силу. В сентябре в Украине появились первые легальные коллекторские компании.

27 июля 2022 года кредиторам и коллекторам запретили "выбивать" долг из военнослужащих и их родственников.

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Наталія Софієнко

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