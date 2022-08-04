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НБУ ввел дополнительные запреты для коллекторов. Урегулировал вопрос поручителей

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04.08.2022, 19:16
НБУ ввел дополнительные запреты для коллекторов. Урегулировал вопрос поручителей - Фото
Фото: depositphotos.com

Для усиления и однозначной трактовки норм "коллекторского закона" совместно с участниками рынка Национальный банк Украины разработал дополнительные требования по этическому поведению коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

В частности, вводится запрет на получение согласия должника на обработку данных списка телефонных контактов и журнала звонков с целью урегулирования просроченной задолженности.  

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За должниками или другими лицами закрепили право фиксировать неправомерное поведение коллекторов и передавать зафиксированные факты в НБУ для проверки соблюдения требований по этическому поведению. 

Также урегулирован вопрос передачи данных третьих лиц, не являющихся поручителями, имущественными поручителями или наследниками. Если должник предоставляет персональные данные третьих лиц, в частности близких, это не означает их непосредственное согласие быть поручителями. Они должны предоставить такое разрешение самостоятельно.  

Уточнены нормы по личным встречам с должниками или другими лицами. Такие встречи должны проходить добровольно после получения отдельного согласия на проведение каждой такой встречи. Встречаться по месту работы – запрещено.   

Эти и другие требования вступают в силу с 5 августа 2022 года. 

В НБУ отмечают, что со дня введения в действие закона о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности наибольший процент обращений в Нацбанк поступал по вопросам поведения коллекторов при возврате просроченных долгов небанковским финучреждениям. 

Во втором квартале 2022 года обращения из-за нарушения требований по этическому поведению составили более трети всех обращений по поводу деятельности таких финучреждений.  

В то же время, очень незначительный процент таких обращений был получен в отношении деятельности банков, по которым практически не зафиксированы практики применения нецивилизованных методов урегулирования просроченной задолженности. 

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Роман Брыль
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нацбанк долги коллекторы поручительство этическое поведение
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