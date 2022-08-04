НБУ ввел дополнительные запреты для коллекторов. Урегулировал вопрос поручителей

Для усиления и однозначной трактовки норм "коллекторского закона" совместно с участниками рынка Национальный банк Украины разработал дополнительные требования по этическому поведению коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, вводится запрет на получение согласия должника на обработку данных списка телефонных контактов и журнала звонков с целью урегулирования просроченной задолженности.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

За должниками или другими лицами закрепили право фиксировать неправомерное поведение коллекторов и передавать зафиксированные факты в НБУ для проверки соблюдения требований по этическому поведению.

Также урегулирован вопрос передачи данных третьих лиц, не являющихся поручителями, имущественными поручителями или наследниками. Если должник предоставляет персональные данные третьих лиц, в частности близких, это не означает их непосредственное согласие быть поручителями. Они должны предоставить такое разрешение самостоятельно.

Уточнены нормы по личным встречам с должниками или другими лицами. Такие встречи должны проходить добровольно после получения отдельного согласия на проведение каждой такой встречи. Встречаться по месту работы – запрещено.

Эти и другие требования вступают в силу с 5 августа 2022 года.

В НБУ отмечают, что со дня введения в действие закона о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности наибольший процент обращений в Нацбанк поступал по вопросам поведения коллекторов при возврате просроченных долгов небанковским финучреждениям.

Во втором квартале 2022 года обращения из-за нарушения требований по этическому поведению составили более трети всех обращений по поводу деятельности таких финучреждений.

В то же время, очень незначительный процент таких обращений был получен в отношении деятельности банков, по которым практически не зафиксированы практики применения нецивилизованных методов урегулирования просроченной задолженности.

19 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. 12 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский, а 14 июля закон вступил в силу. В сентябре в Украине появились первые легальные коллекторские компании.

27 июля 2022 года кредиторам и коллекторам запретили "выбивать" долг с военнослужащих и их родственников.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.