Курс евро вырос на 12 коп. Наличные курсы валют

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В пятницу, 13 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4 коп. и составляет 41,08 грн. Курс продаж повысился на 2 коп. до 41,55 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 41,62 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 45,32 грн, курс продажи увеличился также на 12 коп. до 46,04 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,45 грн, максимальный – 45,75 грн. Для продажи минимальный курс – 45,85 грн, а максимальный – 46,3 грн.

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