Курс євро виріс на 12 коп. Готівкові курси валют

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У п’ятницю, 13 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 4 коп. і складає 41,08 грн. Курс продажу підвищився на 2 коп. до 41,55 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,5 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 41,62 грн.

Середній курс купівлі євро піднявся на 12 коп. і становить 45,32 грн, курс продажу збільшився також на 12 коп. до 46,04 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,45 грн, максимальний – 45,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,85 грн, а максимальний – 46,3 грн.

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