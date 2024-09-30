Курс евро вырос на 20 копеек: Какой курс доллара НБУ установил на 1 октября

Нацбанк на 1 октября зафиксировал курс гривни на уровне 41,2199 за доллар

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 1 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 5 коп. и составляет 41,2199 за 1 доллар.

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По отношению к евро национальная валюта упала в цене на 20 копеек и составляет 46,1539 за 1 евро.