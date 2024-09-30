Курс євро зріс на 20 копійок: Який курс долара НБУ встановив на 1 жовтня
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 1 жовтня, курс гривні відносно долара впав на 5 коп. і складає 41,2199 за 1 долар.
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Стосовно євро національна валюта впала в ціні на 20 копійок й становить 46,1539 за 1 євро.
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