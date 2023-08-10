Курс евро вырос. Официальный курс валют
10.08.2023, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 августа курс гривни по отношению к евро снизился на 11 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- Кабмин утвердил размер доплат военным, силовикам и спасателям
- Инфляция в Украине уже 11,3%. Это лишь немного выше, чем до полномасштабного вторжения
Читайте также
Последние новости
Комментарии