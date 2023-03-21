Курс гривни падает. Курс валют НБУ
21.03.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 30 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- Украинцы смогут получить выплату в случае инвалидности или смерти из-за войны
- НБУ наградили за развитие системы BankID. Это уже вторая международная награда Нацбанка
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии