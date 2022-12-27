Курс гривни снизился. Курс валют НБУ
27.12.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 1 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
- НБУ создал общую сеть банков. Она будет работать и во время блекаута
- Прибыль украинских банков упала в пять раз за 10 месяцев
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