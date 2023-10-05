Курс гривни снова снизился. Официальный курс валют
05.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 октября курс гривни по отношению к доллару снизился на 1 копейку — до 36,6023 грн/$. По отношению к евро национальная валюта потеряла 10 копеек – 38,4288 грн/€.
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