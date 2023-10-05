Курс гривні знову знизився. Офіційний курс валют
05.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 5 жовтня курс гривні відносно долара знизився на 1 копійку — до 36,6023 грн/$. Стосовно євро національна валюта втратила 10 копійок – 38,4288 грн/€.
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