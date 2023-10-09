Курс покупки доллара упал, а курс продажи – вырос

В понедельник, 9 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей упал на 2 коп. и составляет 37,42 грн. Курс продажи вырос на 6 коп. до 38,14 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,6 грн, максимальный – 37,81 грн. Для продажи минимальный курс – 37,73 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 3 коп. и составил 39,63 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 40,71 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 42 грн.

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