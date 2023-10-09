Курс купівлі долара впав, а курс продажу – виріс

У понеділок, 9 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з п’ятницею впав на 2 коп. і становить 37,42 грн. Курс продажу виріс на 6 коп. до 38,14 грн.

Мінімальний курс купівлі долара в банках становить 36,6 грн, максимальний – 37,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,73 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 3 коп. і склав 39,63 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. до 40,71 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,5 грн, максимальний – 40,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 42 грн.

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