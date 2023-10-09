Курс купівлі долара впав, а курс продажу – виріс
09.10.2023, 11:27
Фото: Pexels
У понеділок, 9 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з п’ятницею впав на 2 коп. і становить 37,42 грн. Курс продажу виріс на 6 коп. до 38,14 грн.
Мінімальний курс купівлі долара в банках становить 36,6 грн, максимальний – 37,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,73 грн, максимальний – 38,7 грн.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Середній курс купівлі євро опустився на 3 коп. і склав 39,63 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. до 40,71 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить 38,5 грн, максимальний – 40,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 42 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.
Останні новини
Коментарі