Курс покупки валюты в банках вырос, а курс продажи – снизился

В четверг, 6 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9 коп. и составляет 40,29 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. и составил 41,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 41,65 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 39,08 грн. Средний курс продаж упал на 12 коп. и составляет 40,34 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,4 грн, максимальный – 39,45 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.