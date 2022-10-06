UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Курс покупки валюты в банках вырос, а курс продажи – снизился

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 11:02
Курс покупки валюты в банках вырос, а курс продажи – снизился - Фото
Фото: depositphotos.com

В четверг, 6 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9 коп. и составляет 40,29 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. и составил 41,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 41,65 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 39,08 грн. Средний курс продаж упал на 12 коп. и составляет 40,34 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,4 грн, максимальный – 39,45 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.


Читайте также
Нацбанк без главы. Почему ушел Кирилл Шевченко и кто его заменит
Анна Ішутіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс доллара курс евро курсы валют наличный доллар наличные курсы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 