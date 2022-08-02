Курс продажи валюты в банках снизился

Во вторник, 2 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 8 коп. и составляет 39,49 грн. Курс продажи упал на 21 коп. и достиг 40,41 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 39,92 грн. Средний курс продажи опустился на 7 коп. и достиг 41,3 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 42,7 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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