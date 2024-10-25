Курс валют: Сколько стоит доллар на конец недели

Наличные курсы доллара и евро в банках

Фото: depositphotos.com

Каков наличный курс доллара

В пятницу, 25 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, не изменился. Курс покупки составляет 41,07 грн. Курс продажи – 41,55 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 41,65 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составил 44,39 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. до 45,13 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,5 грн, максимальный – 44,75 грн. Для продажи минимальный курс – 44,99 грн, а максимальный – 45,3 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого не изменился – 10 грн. Курс продаж упал на 1 коп. до 10,52 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,2 грн. Для продажи минимальный курс – 10,3 грн, а максимальный – 11 грн.

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