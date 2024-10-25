Курс валют: Скільки коштує долар на кінець тижня

Готівкові курси долара та євро у відділеннях українських банків

Фото: depositphotos.com

Який готівковий курс долара

У п’ятницю, 25 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, не змінився. Курс купівлі складає 41,07 грн. Курс продажу – 41,55 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 41,65 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зріс на 6 коп. і становить 44,39 грн. Курс продажу піднявся на 2 коп. до 45,13 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,5 грн, максимальний – 44,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,99 грн, а максимальний – 45,3 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого не змінився – 10 грн. Курс продажу впав на 1 коп. до 10,52 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,3 грн, а максимальний – 11 грн.

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