Курсы доллара и евро поднялись на 7 грн. Официальный курс валют
22.07.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 июля курс гривни по отношению к евро упал на 7,46 грн. По отношению к доллару национальная валюта подешевела на 7,31 грн.
- НБУ повысил официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$
- В НБУ разъяснили, как повлияет на валютный рынок увеличение курса гривны
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии