Курсы доллара и евро снизились. Наличные курсы валют

В пятницу, 21 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7 коп. и составляет 40,04 грн. Курс продаж снизился также на 7 коп. и составил 40,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,35 грн, максимальный – 41,2 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 1 коп. и составляет 38,37 грн. Средний курс продаж уменьшился на 7 коп. и составляет 39,44 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,7 грн, максимальный – 38,87 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,4 грн.

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Анна Ішутіна

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