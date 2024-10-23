Курсы валют на сегодня: доллар и евро подешевели

Наличные курсы доллара и евро в банках Украины

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Сколько стоит доллар

В среду, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3 коп. и составляет 41,08 грн, курс продажи опустился на 2 коп. до 41,57 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,55 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 13 коп. и составляет 44,45 грн. Курс продажи упал на 9 коп. 45,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,5 грн, максимальный – 44,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,99 грн, а максимальный – 45,4 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 3 коп. и составил 10,04 грн. Курс продажи уменьшился на 7 коп. до 10,57 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,23 грн. Для продажи минимальный курс – 10,39 грн, а максимальный – 11 грн.

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