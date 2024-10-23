Курси валют на сьогодні: долар та євро подешевшали

Готівкові курси долара та євро в українських банках

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Скільки коштує долар

У середу, 23 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, упав на 3 коп. і складає 41,08 грн, курс продажу опустився на 2 коп. до 41,57 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,55 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 13 коп. і становить 44,45 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. 45,22 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,5 грн, максимальний – 44,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,99 грн, а максимальний – 45,4 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого впав на 3 коп. і склав 10,04 грн. Курс продажу зменшився на 7 коп. до 10,57 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,23 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,39 грн, а максимальний – 11 грн.

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