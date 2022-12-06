Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 19,5% годовых

Министерство финансов во вторник, 6 декабря, повысило ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Министерство впервые с начала полномасштабной войны продало двухлетние облигации под 19,5%. Они позволили привлечь в бюджет 911 млн грн. Еще 63 млн грн. Минфин привлек на шесть месяцев под 14% годовых.

Также министерство разместило шестимесячные валютные облигации под 3% годовых на общую сумму 55 млн. евро.

Всего в бюджет 6 декабря удалось привлечь 3,1 млрд грн – это почти в семь раз меньше, чем неделю назад. Тогда двухлетние облигации продавали под 19,25%.

8 ноября Минфин привлек наименьшую сумму от продажи военных облигаций с начала войны, а 29 ноября – самую большую.

Национальный банк может включить облигации внутреннего государственного займа в структуру обязательных резервов банков, чтобы стимулировать их покупку.

Андрій Водяний

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