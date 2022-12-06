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Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 19,5% годовых

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 17:48
Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 19,5% годовых - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов во вторник, 6 декабря, повысило ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Министерство впервые с начала полномасштабной войны продало двухлетние облигации под 19,5%. Они позволили привлечь в бюджет 911 млн грн. Еще 63 млн грн. Минфин привлек на шесть месяцев под 14% годовых.

Также министерство разместило шестимесячные валютные облигации под 3% годовых на общую сумму 55 млн. евро.

Всего в бюджет 6 декабря удалось привлечь 3,1 млрд грн – это почти в семь раз меньше, чем неделю назад. Тогда двухлетние облигации продавали под 19,25%.

Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 19,5% годовых
Андрій Водяний
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