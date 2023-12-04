monobank предупреждает о новой схеме мошенников: его клиенты потеряли 65 млн грн за месяц

Только среди клиентов monobank жертвами схемы за последний месяц стали более 3000 человек

monobank (Фото - Depositphotos)

В последнее время распространена мошенническая схема завладения средствами украинцев под видом работы через интернет. Об этом соучредитель проекта monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram.

Речь идет о массовой рассылке сообщений в мессенджерах с предложением легкой подработки.

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"Это обман, и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю. Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т.д.), вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут", – описал схему Гороховский.

Он уточнил, что только среди клиентов monobank жертвами этой схемы за последний месяц стали более 3000 человек.

"Только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3000 клиентов потеряли 65 млн грн. И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70% таких попыток", – подчеркнул Гороховский.