monobank попереджає про нову схему шахраїв: його клієнти втратили 65 млн грн за місяць

monobank (Фото - Depositphotos)

Останнім часом поширеною стала шахрайська схема заволодіння коштами українців під виглядом роботи через інтернет. Про це співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram.

Йдеться про масову розсилку повідомлень у месенджерах із пропозицією легкого підробітку.

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"Це обман, і наприкінці цього листування ви втратите гроші. Відразу чи за тиждень. Вам даватимуть якісь тупі завдання (лайкати застосунки, писати відгуки, коментарі тощо), ви отримаєте трохи грошей (зовсім небагато), щоб ви подумали, що все чесно. Дадуть трохи й наприкінці попросять за свої гроші купити щось дороге та пропадуть", – описав схему Гороховський.

Він уточнив, що лише серед клієнтів monobank жертвами цієї схеми за останній місяць стали понад 3000 осіб.

"Лише за зверненнями на підтримку за підсумками листопада близько 3000 клієнтів втратили 65 млн грн. І це тільки у нас, хоча нам вдається виявляти та запобігати понад 70% таких спроб", – наголосив Гороховський.