Moody's указал Украине на риски национализации ПриватБанка

Кредитный рейтинг Украины может пострадать, если избранный президент Владимир Зеленский вмешается в вопрос национализации ПриватБанка на стороне его бывшего акционера. Так считают аналитики из международного рейтингового агентства Moody's.

"Один из конкретных потенциальных рисков для экономической реформы и антикоррупционной повестки в Украине после выборов заключается в связях избранного президента с Игорем Коломойским, бывшим владельцем крупнейшего банка страны - ПриватБанка, который был национализирован в конце 2016 года", - отмечают эксперты.

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В агентстве называют такой сценарий "серьезным препятствием" для экономической реформы.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. В свою очередь районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.