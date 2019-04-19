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19.04.2019, 17:40

МВФ поддерживает национализацию ПриватБанка

МВФ поддерживает национализацию ПриватБанка

В Фонде считают национализацию ПриватБанка единственным способом защитить вкладчиков и стабильность финсистемы

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд (МВФ) выразил поддержку национализации ПриватБанка. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины по национализации ПриватБанка, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка – украинских юридических и физических лиц – и стабильность финансовой системы", - говорится в пресс-релизе.

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Ранее сообщалось, что представительство Европейского союза и посольство Соединенных Штатов Америки в Украине синхронно прокомментировали, что национализация ПриватБанка была правильным решением. 

Напомним,18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Позже он принял еще одно решение, которое касается перечня связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

 

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Теги: МВФ, ПриватБанк, национализация
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