На БТА Банк претендует бывший депутат из Днепра
Антимонопольный комитет Украины на прошлой неделе разрешил двум гражданам Украины Вячеславу Мишалову и Дмитрию Шевчуку купить АО "БТА Банк". Об этом говорится на сайте комитета.
В случае если сделка получит одобрение Национального банка и будет завершена, Мишалов станет владельцем 70% акций, а Шевчук – 30%.
Мишалов – бывший депутат и секретарь Днепровского городского совета. Известен тем, что в 2021 году задекларировал 18 000 биткоинов, что делает его долларовым миллиардером.
Он является управляющим партнером завода "Днепропресс Сталь", соучредителем входящего в пятерку крупнейших в Украине интернет-провайдера "Фрегат" и издания "Информатор".
Forbes Украина указывает, что Мишалов и Шевчук –совладельцы микрофинансовой компании "Є Гроші".
БТА Банк зарегистрирован 10 декабря 1992 года, он является правопреемником ОАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственный акционер – АО "БТА Банк" (Казахстан). Конечный бенефициар – казахстанский предприниматель Кенес Ракишев. Активы БТА Банка на 1 декабря 2024 составили 368,5 млн грн, за 11 месяцев прошлого года он получил 31,5 млн грн прибыли.
- В конце 2021 года казахстанская компания Kaspi заявила о намерении купить БТА Банк для получения банковской лицензии в Украине. Стороны намеревались закрыть соглашение в первом полугодии 2022 года, но оно сорвалось из-за начала полномасштабной войны.
- В марте 2023 года АМКУ согласовал продажу БТА Банка гражданину Грузии Рати Тчелидзе.