На БТА Банк претендует бывший депутат из Днепра

Фото: Google Maps

Антимонопольный комитет Украины на прошлой неделе разрешил двум гражданам Украины Вячеславу Мишалову и Дмитрию Шевчуку купить АО "БТА Банк". Об этом говорится на сайте комитета.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В случае если сделка получит одобрение Национального банка и будет завершена, Мишалов станет владельцем 70% акций, а Шевчук – 30%.

Мишалов – бывший депутат и секретарь Днепровского городского совета. Известен тем, что в 2021 году задекларировал 18 000 биткоинов, что делает его долларовым миллиардером.

Он является управляющим партнером завода "Днепропресс Сталь", соучредителем входящего в пятерку крупнейших в Украине интернет-провайдера "Фрегат" и издания "Информатор".

Forbes Украина указывает, что Мишалов и Шевчук –совладельцы микрофинансовой компании "Є Гроші".

БТА Банк зарегистрирован 10 декабря 1992 года, он является правопреемником ОАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственный акционер – АО "БТА Банк" (Казахстан). Конечный бенефициар – казахстанский предприниматель Кенес Ракишев. Активы БТА Банка на 1 декабря 2024 составили 368,5 млн грн, за 11 месяцев прошлого года он получил 31,5 млн грн прибыли.