Набсовет ПриватБанка утвердил новую структуру правления. Убрал одну позицию
Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Согласно новой структуре исполнительный орган банка состоит из семи позиций:
Глава правления
Заместитель главы по вопросам финансов
Заместитель главы по вопросам управления проблемными активами
Заместитель главы по операционным вопросам
Заместитель главы по вопросам развития бизнеса
Член правления по вопросам управления рисками
Член правления по вопросам сети и проблемной задолженности
Набсовет исключил из структуры правления члена правления по развитию информационных технологий. Данное направление будет курировать заместитель главы правления по операционным вопросам.
Заместитель главы правления по вопросам развития бизнеса будет отвечать за синергию между развитием обслуживания клиентов физических и юридических лиц.
Наблюдательный совет утвердил новую структуру правления 8 декабря 2020 года, говорится в сообщении ПриватБанка.
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