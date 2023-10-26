Наличная гривня держится стабильно
26.10.2023, 11:02
Фото: depositphotos.com
В четверг, 26 октября, средние курсы наличных доллара и евро в украинских банках, по сравнению со средой, не изменились. Курс покупки доллара составляет 37,37 грн, курс продажи – 38,01 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,3 грн.
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Средний курс покупки евро составил – 39,67 грн, курс продажи – 40,68 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41,5 грн.
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