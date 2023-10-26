Готівкова гривня тримається стабільно
26.10.2023, 11:02
Фото: depositphotos.com
У четвер, 26 жовтня, середні курси готівкових долара та євро в українських банках, порівняно з середою, не змінилися. Курс купівлі долара складає 37,37 грн, курс продажу – 38,01 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 37,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,7 грн, максимальний – 38,3 грн.
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Середній курс купівлі євро склав – 39,67 грн, курс продажу – 40,68 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,7 грн, максимальний – 40,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,1 грн, максимальний – 41,5 грн.
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