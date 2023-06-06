Наличная гривня укрепляется. Курсы валют по банкам

Во вторник, 6 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 15 коп. и составляет 36,82 грн. Курс продажи снизился на 13 коп. до 37,38 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 20 коп. и составляет 39,6 грн. Средний курс продаж опустился на 16 коп. до 40,48 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,15 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 41 грн.

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