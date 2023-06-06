Готівкова гривня зміцнюється. Курси валют у банках

У вівторок, 6 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти п’ятниці, впав на 15 коп. і становить 36,82 грн. Курс продажу зменшився на 13 коп. до 37,38 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,7 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро впав на 20 коп. і становить 39,6 грн. Середній курс продажу опустився на 16 коп. до 40,48 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,15 грн, максимальний – 40,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 41 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.