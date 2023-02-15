Наличная валюта дешевеет. Курсы валют в банках

В среду, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником упал на 5 коп. и составил 39,45 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 40,09 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,75 грн. Для продажи минимальный курс 39,7 грн, максимальный – 40,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составил 41,85 грн. Средний курс продаж опустился на 6 коп. до 42,76 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,3 грн, максимальный – 42,31 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,2 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.