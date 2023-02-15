Наличная валюта дешевеет. Курсы валют в банках
15.02.2023, 11:04
Фото: Pexels
В среду, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником упал на 5 коп. и составил 39,45 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 40,09 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,75 грн. Для продажи минимальный курс 39,7 грн, максимальный – 40,5 грн.
Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составил 41,85 грн. Средний курс продаж опустился на 6 коп. до 42,76 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,3 грн, максимальный – 42,31 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,2 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- В деле, где фигурирует бывший глава НБУ Шевченко, появилось десять новых подозреваемых
- В Украину хотели ввезти автозапчасти из России на 3 млн грн, теперь их передадут ВСУ
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии