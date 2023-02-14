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В деле, где фигурирует бывший глава НБУ Шевченко, появились десять новых подозреваемых

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 18:06
В деле, где фигурирует бывший глава НБУ Шевченко, появились десять новых подозреваемых - Фото
Фото: Укргазбанк

Национальное антикоррупционное бюро во вторник, 14 февраля, сообщило о подозрении десяти лицам, которые могут быть причастны к хищению денег из Укргазбанка в 2014-2020 годах. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Все они на момент совершения преступления были физическими лицами-предпринимателями, якобы оказывавшими услуги по привлечению и удержанию клиентов АБ "Укргазбанк". Половина из них сейчас находятся за границей и получили подозрения заочно.

По версии НАБУ, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами для привлечения в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.

Общее количество участников этой схемы после объявления новых подозрений возросло до 15 человек. Первые пятеро фигурантов, в том числе бывший глава правления Укргазбанка и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко, получили подозрения в октябре.

  • В начале октября Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу на лечение.
  • На следующий день ему сообщили о подозрении по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.
  • Сам Кирилл Шевченко заявил, что сообщил НАБУ о своем местонахождении и обвинил Бюро в ангажированности.

Читайте также: Розыск Кирилла Шевченко. Что известно о деле на 200 млн грн против экс-топов Укргазбанка

Андрій Водяний
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Укргазбанк набу Кирило Шевченко
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