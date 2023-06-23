Наличная валюта еще подешевела

В пятницу, 23 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4 коп. и составляет 36,62 грн. Курс продажи не изменился – 37,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,25 грн, максимальный – 36,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,17 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 40,17 грн. Средний курс продаж упал на 1 коп. – до 41,10 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,4 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,6 грн.

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